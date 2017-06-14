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﻿鼠戰中環障礙賽 職場生涯主題

2017-06-14 列印
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　　商界年度盛事「鼠戰中環」十月再現中環遮打道！「鼠戰中環」 踏入第十二年，今年參賽者會勇闖八個以職場生涯作主題的障礙賽段，鬥智鬥力，大會又增加多個障礙項目，例如在賽段四「補闕掛漏」，參賽者需要取得大膠布修補隊友身上的鑊，寓意「補鑊」。

　　另外，大會亦會舉辦暑期工作坊，供五至十歲的兒童及其家長報名參與，參加者可以體驗到擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）兩種嶄新科技。

　　「鼠戰中環」將於十月十五日於中環遮打道舉行，參賽隊伍由八名隊員組成，需籌集最少六萬元捐款，參賽隊伍最多為六十隊，以先到先得方式報名。活動籌得的善款會用於資助一間在中港兩地推廣精神健康的慈善機構「思健」。
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