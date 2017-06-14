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﻿美股中段升81點

2017-06-14 列印
　　美國周二股市向好，杜指中段報二一三一六點，升八十一點；納指則報六二一一點，升三十五點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點四四港元，跌零點一六港元；中移動美國預託證券價格則見八十三點七八港元，跌零點一二港元。紐約期金中段報每盎司一二六二點五美元，跌三點六美元；紐約期油則報每桶四十六點二九美元，升零點二一美元。
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