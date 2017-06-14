﻿屯醫女病人傷口有麻蠅幼蟲

屯門醫院發生有病人傷口出現麻蠅幼蟲的罕見事件。事發於上周六，有醫護人員在一名使用呼吸機的五十二歲女病人頸部及氣管造口傷口附近，發現數條細小幼蟲，隨即為她清洗傷口；經檢查後未有在事主身上其他位置發現幼蟲。



醫院發言人表示，經化驗後證實屬麻蠅幼蟲，是本港常見的蠅類之一，成蟲有可能在傷口位置繁殖幼蟲而導致傷口感染；但強調事件中未有對有關病人健康構成額外風險。院方已就事件向醫管局及衞生防護中心呈報，將會跟進有關病房的衞生情況、醫療儀器及消耗品的清潔和病人護理程序，以確定幼蟲來源。