﻿食肆爆竊匪 不偷員工小費

油麻地一間食肆發生盜亦有道爆竊案，職員昨晨返回開舖時，發現收銀機被人撬毀，心知不妙報警。警員到場負責人經點算後，驚覺賊人只掠去收銀機內五千元，但一個載有數百元員工小費的膠袋未有一併偷去。



現場為彌敦道四九九號一間開業約一年的台式食肆，昨早上十時許，三十五歲姓李女職員返回開舖時，發現後門被撬毀及收銀櫃遭撬開，店內有搜掠痕迹報警。



警員到場調查，相信竊賊從後巷爬入天井，再撬毀後門潛入店內。負責人返回點算後，證實收銀機內約五千元營業額被掠去，但同放在收銀櫃內，一個盛載數百元及寫有「員工小費」紙條的膠袋則原封不動。員工見狀登時展露燦爛笑容。



警員及鑑證科人員事後在店舖內套取指模，以及檢走店舖閉路電視錄影返署調查，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。