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﻿教大生命教育 「結伴」成長

2017-06-14 列印
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　　針對近年本港學生輕生事件頻生，教大去年與意贈慈善基金合作於網上募捐平台籌得三十萬元，開展一連串編輯課程及教材工作，教材以「伴」為題，強調能與學生風雨同路，「結伴」成長。現已獲五間夥伴學校參與試行，超過五百名學生受惠。教大校長張仁良指，現時身處的社會雖物質豐足，但部份年輕人對生命卻感迷茫；希望借計劃與教育工作者及社會人士連成一線，為孩子打氣，並期望能做到最「貼地」的教學資源，未來亦會繼續籌募經費，將生命教育訊息擴散至更多年齡層的學生，加強推動生命教育發展。
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