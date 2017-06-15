﻿24層高民宅 15分鐘燒通頂 最少80死傷 有人掟嬰落樓求生 倫敦沖天大火災

英國倫敦西部北肯辛頓區（North Kensington）一座二十四層高住宅發生沖天大火！當地時間周三凌晨，大廈火勢迅速蔓延，現場傳出多次爆炸聲，短短十五分鐘由二樓燒至頂樓，整座大樓變人間煉獄。有消息指，有人跳樓逃生。截至香港時間今晨一時，大火燒了超過十七小時仍未熄滅。當局證實至少有十二人死亡，七十八人送院，當中十八人接受深切治療，暫時未知起火原因。



大火發生於倫敦西部北肯辛頓區的格倫菲爾大樓（Grenfell Tower），警方在當地時間周三凌晨一時十六分接報大樓起火。消防員到場，火勢一發不可收拾，從二樓迅速向上蔓延，不久燒上頂樓，十樓以上樓層一片火海，大量濃煙直衝半空，差不多整個倫敦市都可遠觀濃煙。



居民穿睡衣逃生



警員協助大樓戶疏散，大批住客穿睡衣逃生，十分狼狽，當中不少人為穆斯林。部份單位有人開着電筒求救；亦有居民無助地向窗口揮動布條求救。一名逃出火海的居民指現場濃煙密佈：「當我們落到四樓時，視線內全被濃密的黑煙包圍。當我們離開大廈後，看着火種一路燃燒，速度快得令人難以置信，現場有如地獄一樣。」一名目擊者稱，一名身處九或十樓火場的女子向樓下的人示意要拋下嬰兒，是否有人可將嬰兒接住；樓下一名男士見狀即跑上前，成功接住嬰兒。該目擊者又稱火場中的人不斷拍打物件求救，他們不斷尖叫。



當地電視台節目《Amazing Spaces》的主持人George Clarke是該座大樓的住客，他逃到街上後形容，火場情況極之惡劣。倫敦市長簡世德在Twitter說：「格倫菲爾大樓發生重大事件。」居於附近的演員兼作家Tim Downie說：「整幢大樓陷入火海，倒塌是遲早的事。」



逾二百消防撲救



當局派出四十五輛消防車及二百多名消防員到場撲救，並有逾二十架救護車在場戒備。火場溫度很高，消防員灌救困難。至當地時間周三下午六時半，大火焚燒超過十七小時。當局證實至少有十二人死亡，七十八人送院，當中十八人接受深切治療。對於有目擊者聲稱見到有人跳樓逃生，警方未予證實。



倫敦消防局局長科爾頓（Dany Cotton）直言：「當了二十九年消防員，我從未見這麼大規模的火災。我們非常悲痛地證實，現場有人死亡。這大廈面積太大而且結構複雜。」他表示，現階段未清楚起火原因，當局正在調查，今次火災「史無前例」。