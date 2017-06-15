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﻿舊廈翻新 外牆新批盪疑助燃

2017-06-15 列印
■不少居民懷疑大火與大樓去年翻新工程有關。美聯社
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　　入夜後格倫菲爾大樓仍火光紅紅，火舌在殘骸中亂舞，當局仍未查出起火原因。不少居民懷疑大火與大樓去年翻新工程有關，新鋪設的絕緣物料助長火勢蔓延。亦有居民直稱，工程完成後，裝修物料一直未清除，疑是肇禍原因。

　　格倫菲爾大樓一九七四年興建，有四十三年歷史，共有一百二十個單位。大樓去年耗資一千萬英鎊（折合約九千九百八十七萬港元）進行翻新，工程包括外牆鋪設絕緣物料。

　　傳媒報道，大火發生後，多名居民懷疑新鋪設的絕緣物料助長火勢蔓延，大火十五分鐘內迅速由低層燒上頂樓。另有大廈居民組織稱，曾向負責管理的部門投訴，大廈只有一個逃生出口，滅火設施過期。
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