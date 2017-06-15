﻿【DSE生另類大學路】英國基礎課程展覽暨入學講座

肝炎在香港是常見疾病，難以想像香港一直沒有制訂防治政策，比起台灣和日本還要落後。由於八至九成肝衰竭或肝癌與肝炎有關，政府必須追上國際水平，盡早推行防治肝炎政策。 全球慢性乙型肝炎及丙型肝炎個案，多數集中在亞太地區，香港就有百分之七至八人口感染乙肝，百分之零點五患丙肝。但中大全球衞生中心公佈一項亞洲區調查發現，台灣及日本在防治肝炎的工作做得最好，反觀香港是眾地區中唯一仍未有制訂防治政策的地方。 港人工作忙碌，肝臟受影響，一旦染上肝炎，處理不好，會發展成肝衰竭或肝癌，便難以治瘉。若有一套完善預防政策，提高市民注重飲食風險和作息須知，減少患上肝炎，既可減輕公營醫療負擔，也降低肝衰...

2017-06-15