 Advertisement
  • 2017年6月15日 星期四
  • 31º
  • 75%
熱門： 倫敦大火消委會婆婆賣紙皮土瓜灣奪命車禍非禮

日報新聞 > 港聞

﻿【DSE生另類大學路】英國基礎課程展覽暨入學講座

2017-06-15 列印
Previous Next

　　DSE 成績將於七月公佈，同學和家長都開始部署收到成績後的升學決定及申請程序。英國基礎課程是近年受港生歡迎的升學路，有機會入讀英國著名大學。想了解更多，不妨出席由「Oh!爸媽」聯同英國升學機構 LinkedU 舉辦的英國大學及基礎課程展覽暨入學講座。登記及講座詳情，請登入https://goo.gl/iOerIL
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd