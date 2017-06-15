﻿許仕仁案上訴駁回 郭炳江續服刑

前政務司司長許仕仁涉貪案，終審法院五名法官昨一致駁回許仕仁、郭炳江、陳鉅源及關雄生的上訴，首席法官馬道立下令正在保釋的郭炳江即時收監，重返赤柱監獄服刑。



郭炳江庭上聞判後望向犯人欄旁的女兒郭曉妍，她趨前向父親說：「倚靠神啊。」兒子郭基煇眼泛淚光，胞弟郭炳聯落淚，上前與郭基煇兩姊弟相擁。



郭基煇在庭外表示「我父親係……你可以話佢大意，亦都可以話佢係論盡，亦都可以話佢係過份慷慨……佢一點一點一點，絲毫行賄嘅意圖都無……」對於新地西九多個項目有利益衝突：「我哋真係唔知道佢（許仕仁）唔會declare㗎嘛，佢上咗任之後，咁依樣嘢，叫咗佢declare佢都唔declare，我哋無嘢好講……」事後郭基煇透過公關澄清，他是指「是政府及行會一向都指明要公職人員的許仕仁去declare。」



郭基煇：父親過份慷慨



終院指，許一旦收取該八百五十萬元，他就職政務司司長期間的獨立性將「徹底被削弱」，「無法恰當地履行公職」，亦無法獲得信任履行公職。代表各上訴人的英國御用大狀指，許收款時未上任政務司司長，但終審庭認為該筆款項的目的，是要確保許就任政務司司長開始，持續傾向優待新鴻基。當許同意身陷該筆款項造成的「黃金枷鎖」」（golden fetters）的同時，執行司長職務已屬串謀作出不當行為。



案中的四名上訴人為許仕仁（六十八歲）、郭炳江（六十四歲）、新地前執董陳鉅源（六十七歲），以及港交所前高級副總裁關雄生（六十五歲），於一四年十二月分別被裁定串謀公職人員行為失當，以及串謀向公職人員提供利益等多項罪名成立，控罪指許在擔任積金局行政總裁、政務司司長及行政會議成員前後，隱瞞與新地的關係及收取新地免費住所、免費辦公室、貸款及現金等利益。