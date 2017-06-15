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﻿大叔咳嗽無戴口罩 惹向藏書吐口水誤會

2017-06-15 列印
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　　圖書館乃知識寶庫，館藏書籍理應為大家珍惜。社交網站日前流傳一段聲稱在將軍澳公共圖書館拍下的短片，見一名大叔朝着從書架上取下一疊書籍哽吐。圖書管理員更指他「天天這樣做」，引來一眾網民群起抨擊涉事男子違法。康文署經了解後，證實該男子只是咳嗽，經勸喻後對方戴上口罩。

　　網民昨在facebook群組「將軍澳」上分享一段短片，指日前早上約十一時半，驚見一名穿白色上衣、間條短褲、揹着一個粉紅色背囊的短髮大叔，在將軍澳公共圖書館內書架拿下一疊書籍後，朝着書籍哽吐，疑在吐口水，發帖者稱「不知是否想把疾病傳播出去。」發帖者之後向管理員投訴，對方指有人「天天都這樣做」，會向上司反映事件。發帖者表示「搞到我都不敢再拿書看了。」

　　康文署回覆本報查詢時指，將軍澳公共圖書館職員經了解後，證實涉事男子只是咳嗽，昨天下午經職員勸喻後，其已戴上口罩才繼續使用圖書館服務。
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