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﻿儲局加息四分一厘

2017-06-15 列印
　　美國聯儲局結束兩天議息會議後，加息四分一厘，將聯邦基金利率區間上調至一厘至一點二五厘，將為今年第二次加息。

　　聯儲局宣佈加息結果後，美國周三股市靠穩，杜指中段報二一三六五點，升三十三點；納指則報六二二六點，升五點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點○五港元，跌零五港元；中移動則見八十四點一七港元，跌零點○八港元。
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