﻿培幼會訪當地居民 南蘇丹糧倉僅可撐五個月

位於非洲東北部的南蘇丹共和國，對香港人來說可能較為陌生，但當地逾四成人口正受饑荒困擾。國際培幼會總幹事蕭美娟早前到當地探訪居民，發現糧食供應嚴重不足，糧倉已幾近清光，只能支撐多五個月，救援工作隨時中斷。



蕭美娟接受訪問時指，南蘇丹自一一年宣告獨立，內亂衝突時有發生，不少平民流離失所，甚或逃難到他國。去年七至九月的水災及今年四月旱災又導致農作物失收，糧食價格屢創新高，聯合國更於今年二月宣佈南蘇丹進入饑荒狀態，平均每天有四人死於飢餓，約五百萬人受影響，佔全國人口逾四成。



她上月廿一日飛抵南蘇丹首都朱巴（Juba）展開為期八日探訪，因當地經濟低迷，通貨膨脹高達百分之八百，搶劫時有發生，即使在較安全的首都，「就算只係一分鐘嘅路程，同事都要我坐車……一落車就有一堆人圍住你乞食」。



她又乘坐直升機深入位於湖泊州（Lakes）的奧埃里阿勒（Awerial）訪問，最難忘在營養健康中心遇到一對三歲大孖女，姐姐小敏（Amou）屬中度營養不良，而妹妹小露（Lou）則嚴重營養不良，其手臂只有八點七厘米粗，跟一個五元硬幣相若，「我抱住佢，我摸到佢肋骨，瘦得好緊要，個肚因為缺乏蛋白質脹起晒……一抱就知唔足秤」。本身是兩子之母的蕭美娟，憶述抱起小露的感受時一度感觸落淚：「我啲小朋友三歲嗰陣好健康、好大隻，抱到我手軟，點會好似Lou咁輕」。



蕭美娟指，現時位於奧埃里阿勒的三個糧食派發中心，分派黃豆、高粱、粟米等食物予有需要居民，但由於資源短缺其中一個已經派清光，當地人員在數月前只好由每月派三十天份量食物，改為十五日份量，但預料只能支撐多五個月。她擔心：「如果再唔夠食物，可能會愈嚟愈多（小露）呢啲case發生」，呼籲公眾多支持人道救援工作。