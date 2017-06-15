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﻿「We Can Cook」老友記學廚出師

2017-06-15 列印
■安老事務委員會主席林正財(中)，稻苗學院主席邱金榮(後排右一)出席「We Can Cook」謝師宴。
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　　「活到老，學到老」。二百多名長者參與一個為烹飪課程「We Can Cook」，課程由香港中華煤氣有限公司贊助並提供場地，由十二位星級大廚教授長者煮出份子雪糕等美食。昨晚大會舉辦謝師晚宴，場面溫馨。

　　為了推廣終身學習的理念，讓已退休長者可以開展豐盛的第二人生，煤氣公司、聖公會及稻苗學院合作，推出全港首個Young Old烹飪課程，共有二百四十位長者參加。課程邀請到十二位星級大廚，於煤氣公司的烹飪中心教授烹調多國菜式，包括份子雪糕、椰子雞煲等。昨晚大會舉辦謝師晚宴，長者及家屬一同出席，場面溫馨。煤氣公司指是次課程十分成功，並打算將來再辦。
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