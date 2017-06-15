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﻿BCA英數卷 學生稱夠時間作答

2017-06-15 列印
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　　小三「基本能力評估研究計劃」（BCA）昨繼續進行英文科及數學科筆試。位於黃大仙的浸信會天虹小學，全級八十一人只有一人因拒考而缺席，小三生謝曉樂稱有足夠時間做卷，亦懂得作答所有題目，但他坦言不想考BCA，因做卷辛苦，又認為只有小三學生要考BCA不公平。

　　該校英文科主席高鳳儀透露，閱讀篇章內容圍繞聖誕節，寫作題目則關於公園，題材切合學童生活體驗，而BCA的閱讀卷較TSA少，評估時間亦多五分鐘，相信學童能夠在限時內作答所有題目。數學科主席謝幸兒亦指，BCA數學題目、分題數量較少，相對TSA輕鬆，而過往不少學童未能及時完成TSA試卷，需放棄最後一部份有關「數據處理」的題目，致無從考核學生相關能力。
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