﻿穿羊水感染惡菌 瑪嘉烈孕婦一屍兩命

瑪嘉烈醫院前年發生罕見「一屍兩命」個案！首次懷孕、胎兒達二十三周的曾太因發燒入院，翌日胎兒心跳停頓，揭發她患嚴重子宮內膜炎，引致細菌入血，她留院五日後搶救不治。其丈夫兩年來身心受盡煎熬，冀為妻子取回公道。院方事後成立根源分析委員會，並指曾太入院前出現羊水滲漏，但未有及時通知醫護人員，委員會建議加強產前教育。



死者丈夫曾先生不希望妻子死得不明不白，遂向工聯會立法會議員麥美娟求助。根據瑪嘉烈醫院發出的醫療文件，曾太一五年十一月二十一日晚上因胎動減少、發燒及有上呼吸道感染徵狀，到醫院求診，醫護人員為她量體溫，顯示無發燒，胎兒心跳正常，安排她轉到產前病房。



翌日早上九時許，曾太接受醫生評估後，指胎兒正常，認為她可以出院，但同日中午經量度體溫發現她高燒達攝氏四十度，醫生診斷她有上呼吸道感染，當日下午三時許醫護再為她檢查，證實胎兒死亡。經醫生查問，曾太指入院前兩天下體曾排出水份，醫生懷疑她羊水滲漏，即為她處方抗生素。



急取胎盤 切除子宮



曾太之後排出死胎，但胎盤留在體內，醫生為她安排緊急手術取出胎盤，但其情況轉壞，兩日後臨牀診斷她嚴重子宮內膜炎，血液驗出大腸桿菌，醫生轉換抗生素治療，並進行手術切除子宮，但情況進一步轉壞，她在同月二十五日凌晨不治。



瑪嘉烈醫院表示，對產婦及其胎兒離世感到傷痛，已向病人家屬解釋調查結果，個案早前轉交死因裁判官跟進。院方指，已成立根源分析委員會，並得出四項結論，當中包括該孕婦不為意曾出現羊水滲漏，以致未能將徵狀及時通知醫護人員。委員會建議，應檢視婦產科醫生為流產致敗血病處方抗生素的機制，及加強產前教育，特別是初次懷孕的婦女對分娩徵狀的認識。



瑪院：交死因庭跟進



院方指，日後會在產前檢查評估表格中，加入「曾否發燒」一項，以提高醫護人員對孕婦發燒的警覺性，並加強監察孕婦的體溫。至於為孕婦安排緊急手術取出胎盤的過程當中，院方認為有關部門間溝通不足，導致不能更快為孕婦進行手術，向家屬致以深切歉意。院方亦已在事件後呈報醫管局。



婦產科專科醫生藍寶梅稱，女性懷孕期間抵抗力較低，較易受病菌感染，而孕婦發燒，量度體溫亦並非每次可被發現。她認為，今次個案很大機會是孕婦未有及時發現穿羊水，令細菌進入體內，繼而入血。她指，大腸桿菌並不罕見，若能及早發現受感染，醫生一般會為孕婦處方對胎兒無害的抗生素，殺死病菌。