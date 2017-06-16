﻿消防短期提檢控 違例迷你倉 95%火患未除

牛頭角迷你倉四級火近一年前發生，消防處嚴厲巡查全港迷你倉，一共向違規者發出四千九百多張「消除火警危險通知書」，但僅二百三十九張遵辦，糾正數字不足百分之五。消防處明言，有個別營運者並無積極改善火警隱患，短期內會提出檢控。有業界估計，約八十間迷你倉將未能符合要求而結業，留下營運者勢必將改裝成本轉嫁予客人，加租無可避免。



去年六月牛頭角時昌迷你倉大火，焚燒一百零八小時，兩名消防員殉職，事後消防處聯同屋宇署、地政總署等部門巡查全港迷你倉。消防處副消防總長（消防安全）徐文良表示，全港有八百八十五間迷你倉，截至本月十一日處方已向涉違規的七百六十四間迷你倉發出四千九百多張「消除火警危險通知書」，其中二百三十九張已遵辦，糾正率不足百分之五。



僅三間依足消防指示改善



他續說，只有三間迷你倉完全依照處方指示改善，另五十三間迷你倉在收到通知書後因商業決定而結業。他指，消防處多次跟迷你倉業界會面，先後舉行兩次簡介會，接受業界提出替代方案，如以耐火物料作間隔，可取代每排迷你倉之間有二點四米闊的走火通道，又稱有個別迷你倉對改善措施並不積極，短期內將提檢控。



對於僅得三間迷你倉完全遵辦，徐文良表示，明白營運者需時間處理窗口及間隔佈局等問題，若處方得悉營運者正積極執行改善工程，處方容許延遲通知書到期日。



屋署頒1627法令 業主遵辦僅69張



此外，屋宇署發現有七百六十六間迷你倉涉違反建築物條例，並向業主發出共一千六百二十七張法定命令，遵辦的只有六十九張；地政總署則查核了八百六十五間懷疑違契個案，當中有二百一十九間確認違反地契用途，並均向涉事業主發出警告信，三十三間已糾正，一百八十二間因未有在限期前糾正而被釘契。



亞洲迷你倉商會執行董事Luigi LaTona表示，除了消防問題外，違反地契用途亦是不少迷你倉面臨結業的原因。他估計約八十間迷你倉無法繼續營運，即將倒閉。他續指，改裝迷你倉以百萬元計算，直言如要達到各政府部門的要求，必須將成本轉嫁客人，加租屬無可避免。