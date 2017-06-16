﻿記者放蛇揭違例 經營者：難跟足消防要求

消防處過去一年發出逾千警告信，要求全港迷你倉改善其防火設施，但仍有不少營運者涉違規。記者昨日到葵涌兩間迷你倉視察，發現通道闊度不足、沒有灑水系統及雜物阻礙等問題。有營運者表明，難以按處方要求改善，希望當局酌情處理。



記者以顧客身份巡查葵涌兩間迷你倉，發現均未符合當局要求，包括不設消防灑水系統、後樓梯有大量雜物阻塞走火通道、及倉與倉之間的闊度僅約一米許（消防處提出闊度為二點四米）。其中一間已租出的倉庫內，雜物更堆積至天花板，萬一大廈發生火警，後果不堪設想。



該迷你倉經營者對記者表示，若跟足條例把通道加寬至二點四米，倉庫數量會由現時三百個勁減少至一百二十個，大大縮窄其生存空間，但又指現時已續步加裝相關的消防設備要求，包括安裝防煙門、加設照明燈及滅火筒等，希望當局能酌情處理。