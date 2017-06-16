﻿「759」高鈉 食半罐超標 梅林午餐肉含殘留獸藥

長期大量食用高鈉高脂肪食品，會增加冠心病和中風等風險。消委會抽查市面二十五款午餐肉，有二十款含高鈉，其中「759阿信屋」午餐豬肉含鈉量最高，進食半罐已超出世衞建議每日攝取上限。另外一款午餐肉被驗出獸藥殘餘抗生素，進食後會增加人體內抗藥性細菌存活的風險。



消委會從市面搜集二十五款午餐肉樣本及八款罐裝或瓶裝腸仔樣本，按英國食品標準局定義，有二十款午餐肉樣本及全部抽驗的腸仔樣本均屬高鈉食品，即每一百克含高於六百毫克鈉（即一點五克鹽）。



消委會研究及試驗小組主席黃錦輝指，鈉含量最高的樣本是「759阿信屋」午餐豬肉，每一百克含一千一百八十毫克鈉，進食半罐已超出世衞建議一般成年人每日攝取少於二千毫克（約五克鹽）的上限，較「古龍」午餐肉每一百克含五百一十七毫克鈉，納含量多出一倍，午餐肉樣本的鈉含量差異頗大。而腸仔樣本的鈉含量差異則較少。



測試又發現其中一款「梅林」優質午餐肉（昌輝）樣本，檢出磺胺類（sulfonamides）抗生素磺胺二甲嘧啶（sulfadimidine），每公斤含一百九十九點三微克，一般成年人每日食用約十五公斤（約三十八罐）才達建議上限。消委會指，磺胺二甲嘧啶是廣泛應用於獸醫學的藥物，進食後會增加抗藥性細菌在人體中存活的風險，百分之三至六的人有機會產生過敏反應，在面部、口腔、舌頭等位置長出皮疹和出現腫脹。消委會已將此個案連同另一營養標籤出錯個案轉交食安中心跟進。



八款腸仔全部鈉超標



另外，在腸仔樣本中，「Princes」Hot Dogs 8's樣本的營養標籤出錯，驗出每一百克含八百五十一毫克鈉，比標示高五百六十倍，相關零售商已作修正。六款午餐肉驗出的鈉含量亦較標示高，其中「長城牌」火腿豬肉（金龍）比標示量高四分一。測試又發現有六個午餐肉和三個腸仔樣本驗出含亞硝酸鈉，但含量未有超出相關標準。