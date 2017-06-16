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日報新聞 > 港聞

﻿美股中段跌32點

2017-06-16 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二一三四二點，跌三十二點；納指則報六一三三三點，跌六十點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點三五港元，升零點五五港元；中移動則見八十三點二港元，跌零點四港元。紐約期金報每盎司一千二百五十三點六美元，跌十九點二美元；紐約期油報每桶四十四點四八美元，跌零點二五美元。

　　勞工部公佈，上周新申領失業救濟人數減少按周減少八千人，至二十三點七萬人，較預期的二十四點一萬人少，接近四十三年新低的二十二萬七千人，反映勞工市場穩健。

　　美國科技龍頭早段走軟，蘋果公司曾跌百分之二，facebook、Google和微軟亦跌百分之一點五至二點二。
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