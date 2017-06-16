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﻿蘇錦樑：五月訪港旅客升3%

2017-06-16 列印
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　　本港旅遊業持續回升。商務及經濟發展局局長蘇錦樑表示，五月份訪港旅客人數整體上升百分之三，其中內地旅客增加百分之三點七，而今年首五月整體旅客人數按年增加百分之三點二，內地及非內地旅客分別增加百分之三點三及二點八。

  他指，數據反映旅遊業健康增長，未來將發展更多旅遊景點，吸引更多旅客。

　　至於有美食車至今收入不足二十萬，他指，有美食車營業額達一百萬，反映計劃有一定吸引力，建議營業者吸取經驗，研發新美食，提升競爭力。

  當被問到會否留任下屆政府，蘇錦樑未有正面回應，只是指自己將會離開服務了九年的政府，用半年時間跟太太出外旅遊。
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