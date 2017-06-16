﻿齊說回歸20——印裔香港仔 收藏舊物留住歲月

英國統治香港之初，從英屬印度招募人力來港擔當警察，這些印度差人落地生根，代代繁衍，包括三代以香港為家的Mido，他在新界圍村長大，小時候接觸香港舊物，從此愛上，為保存逐漸消失的老香港面貌，他開設古董店，收集滿載集體回憶的舊物，得到大批粉絲支持。這位印度移民後代比起香港人「更香港」。香港回歸後，有親人移民英國，他曾有一刻心動，最後選擇以港為家，因為這裏有他喜愛的人與事。記者 鍾嘉文



爺爺由印度調派來港當差，父親在港出生也當差，Mido四兄弟姊妹是印度移民的第三代。Mido認同自己是土生土長印裔香港人的身份：「我喺香港出世、長大、讀本地學校，食飯多過印度菜……好普通嘅香港人成長過程。」他一口流利廣東話，不帶一絲口音，比不少香港人還正宗，「我細個仲識講客家話。」至於印度語，Mido笑言：「爸爸媽咪都講中文為主，我差唔多唔識講（印度語），反而中文最流利！」



成長於七、八十年代，Mido小時候一家居於粉嶺一條圍村，「嗰時嘅新界仲未發展，係好鄉村嘅新界」。作為全村唯一非華裔住客，Mido是村校裏所有人的焦點，「細個覺得自己有啲與別不同，同學會留意你多啲，咁真係寧寧舍舍成間學校得你一個（非華裔）」。



快樂童年最愛蒲士多



除此之外，他跟其他同年代香港人一樣，擁有一個快樂的童年，「細個踩住架車飛落條河、游水、通山跑呀、捉雀仔」。對Mido而言，士多是充滿回憶的地方：「所有小朋友會喺士多集合，去對出啲空地一齊玩，鍾意又去士多買汽水、雪條，仲可以入一蚊、五毫子玩遊戲機。」他最喜愛是一個叫「抽籤」的幸運大抽獎；小孩子只要付錢，就可以隨意沿虛線撕開大紙板上的一小格，「有啲可以換劍仔、有啲換明星相，其實我哋個陣最鍾意拎嚟賭錢」。



獲居英權仍留港發展



Mido自言喜愛香港舊物，當中盛載有大大小小的成長回憶，「一件玩具、一套杯碟……有回憶嘅嘢我都鍾意」。在收集過程中，他發現老香港面貌逐漸消失，「細個物質唔豐富、零用錢少，好多嘢你想買想擁有，到你大個想搵又搵唔番」；他索性在○五年開設「尋寶」古董小店，堆放不同種類的舊物，「同人哋分享，搵到自己想要嘅嘢」。



Mido提到，曾隨父母兩次回印度遊玩，始終覺得香港才有家的感覺，「心態當去旅遊，冇話特別有種返鄉下嘅感覺……去睇吓、感受吓，佢哋都覺得我只係一個遊客。」經歷九七，當年二十出頭的他以少數民族身份獲發居英權，除了姐姐移民英國，他和家人都選擇留港發展。Mido憶述，當時感覺矛盾，「始終呢度係我哋屋企，喺度出世、成長，我唔想離開」，上一輩印度人離鄉別井來到陌生的城市謀生，現已根植他鄉，Mido選擇香港為家，還有一個香港妻子。



雖然喜歡懷舊，但Mido不會只活在回憶中，他展望將來，「香港其實好靚，盡番本份，諗吓點樣做好自己、做好呢個我哋居住嘅地方，變得更美好」。