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﻿中大新校長 最快下月有決定

2017-06-16 列印
　　香港中文大學校長沈祖堯將於明年約滿後卸任，中大去年十月中展開新校長全球招聘工作。

　　中大昨公佈，校長物色及遴選委員會昨向大學校董會一致推薦段崇智為下任校長人選，校董會將最快於下月廿四日舉行特別會議作最終決定。

　　段崇智現於美國賓夕凡尼亞州匹茲堡大學出任多個要職，包括骨科手術系傑出教授兼常務副系主任、細胞及份子工程中心總監、軍事醫學研究中心首任總監等，他亦曾出任研究資助局生物及醫學學科小組的成員和主席。他透過中大發聲明指，對獲推薦深感榮幸，期望跟中大各人見面。
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