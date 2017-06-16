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日報新聞 > 港聞

﻿梁振英強調支持青年發展

2017-06-16 列印
　　特首梁振英昨前往深圳前海出席「尋根追夢．同心同行」青年論壇，強調香港社會非常支持和關心青年人發展，現時香港、深圳甚至整個內地的水平已跟世界看齊，青年人的「起點高、空間大、舞台好」。他以工程系畢業生為例，指以前只能維修電梯、影印機，現在可以參與興建鐵路、大橋等大型工程；只要把握「一帶一路」帶來的機遇，放眼世界，成就定會比上一代好。

　　他又提到，港人在一國兩制下存在優勢，到內地毋須簽證，而兩地人才流動有助促進生產力，鼓勵青年人到內地交流、發展。
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