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﻿中電試行「按時段收費」

2017-06-16 列印
　　電本月推出為期一年的「智醒用電計劃」，邀請九龍及新界共十四區、二萬六千用戶自願參與，透過智能電錶及應用程式檢查用電量，配合收費模式及獎賞計劃，鼓勵他們改變用電習慣。

　　中電向參加者提供新收費模式，其中一項是「按時段收費」，高用量時段每度電按基本電價收費增加六角，而低用量時段則按基本電價收費減一角八仙。
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