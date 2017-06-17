又到父親節，思念起過世的父親。他在鄉間讀了多年私塾，學聖賢之書，經常把學到的東西，教導5、6歲的我。他最常講的是「三人行，必有我師焉。擇其善者而從之，其不善者而改。」 父親十幾歲便從鄉下廣東三水走難來香港，臨行時，爺爺跟他說，要帶眼識人，不要跟人學壞，千萬不要像他一樣「食大煙」，所謂「大煙」，就是鴉片。據說爺爺當時是村長，薄有家財，但染上吸食鴉片的惡習。所以再三訓誡父親，不要學壞。 父親來到香港的初期是賣故衣（即舊衣服），後來學做裁縫。他說工作之後，體會到私塾老師教他的東西，果然是對的，「三人同行，必有我師」。這幾句大有來頭，原來出自孔子《論語．述而篇》。父親跟我解釋，是選...

2017-06-17