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﻿兩大樂園推優惠　仔女陪爸食玩過節

2017-06-17 列印
■海洋公園上月起至本月三十日，每逢周六及周日只需網上預約便可晚上六時後免費入場，顧客可在園內晚膳。
■有潮物店推出不少應節商品，當中包括「激光防脫髮頭盔」（右）和「睡眠神器」（上）。
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　　主題樂園及商場紛紛趁父親節推出主題活動及優惠。海洋公園上月起至本月三十日，每逢周六及周日，透過網上預訂海龍王餐廳父親節半自助晚餐，便可免費晚上六時後入場。父親節期間，香港迪士尼樂園酒店「晶荷軒」用餐，則可額外尊享父親節特飲。

　　另多個商場亦推出活動，其中荔枝角D2 Place今日起一連兩日辦父親節主題手作市集，有攤位免費提供現場沖曬相片，予市民在工作坊即場製作獨特的機關賀卡。

　　餐飲聯業協會會長黃家和稱，近年不少孝順仔女一反傳統，由以往請父親到酒樓吃飯過節，改為到韓式、台式餐廳慶祝，預計這類餐廳會較酒樓更受惠於父親節，生意額會比往年父親節升一成半。

　　另外，日本潮流產品專門店JC Shop市場部經理Alan指，今年重點推出的父親節商品如「激光防脫髮頭盔」和「睡眠神器」銷情理想，人均消費達千三元，整體生意額亦比去年多三成。
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