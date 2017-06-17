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日報新聞 > 港聞

﻿天眼緝捕兩小時破案 失常漢利剪襲兩途人

2017-06-17 列印
■姓林男子欲喝止兇徒時，被刺傷右腋下。
■警員翻看「天眼」緝兇。
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　　兇徒在鬧市無目標隨機傷人案昨又在油麻地發生，兩名男子在相距約一百米街頭，遭懷疑同一名失常漢持利剪襲擊受傷，兇徒傷人後逃去。警員接報後大為緊張，派員在附近街頭兜截可疑人，並翻看「天眼」緝兇。約兩個小時後，警方在區內一大廈梯間拘捕涉案疑兇。今次是三個月內第二宗兇徒街頭胡亂傷人案。

　　被捕男子姓陳，年約四十歲，居住白加士街一百三十三號一個板間房。昨晨十一時，一名姓林（三十六歲）男子，在砵蘭街近碧街一個巴士站等巴士期間，見一名穿紅色T恤短髮男子，持類似利剪欲襲擊一名老翁，他喝止時，遭兇徒轉而用利器襲擊右腋下受傷。兇徒傷人後逃去，傷者負傷尾隨追捕不果報警。

　　未幾，相距現場約一百米外的砵蘭街六十八號對開，一名在殯儀公司任職的姓羅（二十八歲）男子，泊車後在路邊咪錶位準備入咪錶時，突然遭人從後用利剪插背受傷流血。兇徒傷人後逃去後，事主報警。

　　警方調查後，懷疑兩傷者遭同一人襲擊，但兩傷者稱不認識逞兇者，懷疑是精神有問題。

三個月內第二宗

　　多名警員其後現場向附近街坊查問，並翻看閉路電視，發現一間髮廊拍得疑兇，追查下，約下午一時，有警員巡至白加士街一百三十三號對開，發現疑人走入大廈，上前在梯間將其拘捕。探員事後將疑人帶返住所搜查，檢獲包括一把疑兇器剪刀帶署調查。

　　今年四月二十及二十二日傍晚時份，有五女一男途人，先後途經灣仔軒尼詩道及皇后大道東街頭，遭一名男子無故襲擊。警方調查後，於四月二十五日晚，一名涉案三十歲姓林男子經深圳灣口岸入境返港時將他拘捕。警方相信林精神有問題，不排除他病發犯案。
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