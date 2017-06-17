﻿天眼緝捕兩小時破案 失常漢利剪襲兩途人

被捕男子姓陳，年約四十歲，居住白加士街一百三十三號一個板間房。昨晨十一時，一名姓林（三十六歲）男子，在砵蘭街近碧街一個巴士站等巴士期間，見一名穿紅色T恤短髮男子，持類似利剪欲襲擊一名老翁，他喝止時，遭兇徒轉而用利器襲擊右腋下受傷。兇徒傷人後逃去，傷者負傷尾隨追捕不果報警。
未幾，相距現場約一百米外的砵蘭街六十八號對開，一名在殯儀公司任職的姓羅（二十八歲）男子，泊車後在路邊咪錶位準備入咪錶時，突然遭人從後用利剪插背受傷流血。兇徒傷人後逃去後，事主報警。
警方調查後，懷疑兩傷者遭同一人襲擊，但兩傷者稱不認識逞兇者，懷疑是精神有問題。
三個月內第二宗
多名警員其後現場向附近街坊查問，並翻看閉路電視，發現一間髮廊拍得疑兇，追查下，約下午一時，有警員巡至白加士街一百三十三號對開，發現疑人走入大廈，上前在梯間將其拘捕。探員事後將疑人帶返住所搜查，檢獲包括一把疑兇器剪刀帶署調查。
今年四月二十及二十二日傍晚時份，有五女一男途人，先後途經灣仔軒尼詩道及皇后大道東街頭，遭一名男子無故襲擊。警方調查後，於四月二十五日晚，一名涉案三十歲姓林男子經深圳灣口岸入境返港時將他拘捕。警方相信林精神有問題，不排除他病發犯案。