 Advertisement
  • 2017年6月17日 星期六
  • 25º
  • 97%
熱門： 譚芷昀倫敦大火獸醫雙宋戀婆婆賣紙皮

日報新聞 > 港聞

﻿同屋住客目擊 不時牀上燒雜物

2017-06-17 列印
■住客指疑犯行為怪異。
■疑兇房間非常混亂。
Previous Next

　　油麻地街頭昨日兩名途人被持疑利剪刺傷案，與被捕姓陳男子同屋居住的同姓住客稱，疑犯精神失常，經常在牀上敲打物件發出響聲及曾多次燒雜物，但卻未有住客遭他襲擊。但對他被捕感到安心，因擔心他縱火住客被連累。

　　該名姓陳住客稱，疑犯依靠綜援為生，每月繳付約二千港元房租，遷入居住一年多，無業，房間十分凌亂。曾聽到他自稱有精神病，需要定期覆診及服藥。疑犯行為怪異，不時發現他在牀上燒雜物，故住客均感到擔心。

疑沒吃藥病發

　　前日下午，有住客發現他在牀上燒雜物後離開，住客見狀隨即報警，消防員到場時，火警迅速被救熄，但陳卻已落樓逃去。昨午見到有探員押他返家搜屋，其後才知道他涉嫌在街頭持利器胡亂傷人被捕，懷疑他沒有吃藥病發。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd