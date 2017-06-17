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﻿經民聯辦《建軍大業 》首映

2017-06-17 列印
■電影《建軍大業》是慶祝解放軍建軍九十周年的鉅製。
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　　為慶祝香港回歸二十周年，經民聯編寫《香港回歸二十年成就一覽》小冊子，分享香港回歸以來，在經濟、民生、基建規劃等方面取得的成就；同時為慶祝該黨成立五周年，將於七月三十日首次舉辦電影《建軍大業》首映活動。

　　電影《建軍大業》是繼《建國大業》、《建黨偉業》後，「建國三部曲」系列的第三部電影，亦是慶祝解放軍建軍九十周年的鉅製。經民聯主席盧偉國透露，首映活動的所有贊助款項，在扣除必要開支後，將全數撥給受惠機構經民聯作黨務發展用途，希望可藉此讓公眾對國家歷史和發展有更深入的了解。
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