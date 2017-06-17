﻿官指行為失當不一定涉刑責 長毛收捐款案下月底裁決

社民連立法會議員梁國雄，涉嫌於立法會任期內，接受壹傳媒黎智英的二十五萬元捐款後，沒有向立法會申報或披露，被控公職人員行為失當罪。案件昨在區域法院繼續審理，控辯雙方完成結案陳詞，案件押後至七月三十一日裁決，屆時法官將頒下書面裁決。



控方指被告沒有申報收款，雖沒有證據指此事牽涉實際利益衝突，但收款沒有申報已剝削公眾知情權，更指梁國雄在有關新聞自由的會議上發言，可在觀感上令公眾覺得他有潛在利益衝突。



法官李運騰指，辯方質疑控方未能證明被告是以立法會議員的身份收款，辯方證人吳文遠亦指梁收取的款項是用於社民連新界東支部的運作。控方表示並不接納該說法，更指沒證據證明涉款是真正用於支部，惟李官指亦沒證據顯示有關說法不真實，但指吳的證供或屬傳聞證供。



李官質疑，非所有行為失當都構成刑責，需視乎如何使用涉款及其嚴重性。惟控方指控罪的嚴重性非關乎其動機及他如何使用款項，因其公職牽涉公眾利益及知情權，強調梁的議員身份在本案中是不能割開的，明顯他是以議員身份收款。惟李官認為不能說梁無時無刻以議員身份行事，但控方卻指相關的捐款都是與政治工作有關。



控方強調議員收款須披露



控方又強調，作為議員只要一收款便有責任披露，即使是代黨收款仍需申報，又指許仕仁一案中，終院法官接納只要不披露已可構成罪行，而控罪不着重梁是否有實質得益，但沒申報對公眾的知情權及對議員的監察權已有無形的傷害。



辯方代表潘熙資深大律師表示，控方的檢控基礎是被告以立法會議員身份收款，但所有證供都只是環境證供；而涉案本票上只表明是「梁國雄」收款，故無任何證據顯示他是以議員身份收款，強調被告只是代黨收款。