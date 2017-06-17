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日報新聞 > 港聞

﻿許仕仁貪案四人 須分擔400萬訟費

2017-06-17 列印
　　前政務司司長許仕仁貪污案，本周二四名被告終極上訴失敗後，律政司繼續展開「追擊」，前日以書面通知各上訴人的代表律師，要求各人需支付控方律師團隊就今次終極上訴的所有費用，包括英國御用大律師David Perry、本地資深大律師謝華淵及大律師黃佩琪三人，並訂下四名上訴人的分擔比例。消息指，整個控方律師團隊均以「友情價」為律政司出戰，三人的費用不超過四百萬元。

　　律政司在書面通知書中，要求郭炳江及新地老臣子陳鉅源分別需負擔五成及三成半，而許仕仁和港交所前高級副總裁則各支付半成及一成的控方訟費。律政司將於本月三十日或之前通知終審法院，各上訴需在之後的十四天內作出回覆。律政司並沒有披露律師費金額。

　　據悉，四名上訴人將提出反對，認為根據《基本法》及《人權法》，刑事案件的被告或上訴人都有權提出抗辯。
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