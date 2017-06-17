﻿食物重金屬含量擬收緊 水產菜蔬走「鉛」 衝擊業界

政府建議修訂《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，將現時涵蓋金屬範圍由七種增至十四種，直接衝擊本港海產及蔬菜業界。從事海產進口及批發零售的老行尊估計，逾千個海產入口、批發及零售商的生意會受損，部份更有結業危機。蔬菜業界亦指，新修訂只准「靚貨」入口，或加重蔬果檢驗成本，港商來貨價提高，零售蔬果價格勢增一兩成。



港府日前建議修訂《食物攙雜（金屬雜質含量）規例》，將現時只以固體及液體食物作分類，改為設定個別食物或組別，且分別訂下最高含量標準，同時將現時涵蓋的重金屬由七種增至十四種，原本針對蟹肉、明蝦、蠔及小蝦的海產鎘含量上限，也將擴闊到龍蝦及瀨尿蝦等甲殼類海產。



凍肉海產批發零售商會前秘書長鄭興直言，港府擬收緊食物重金屬含量，對海產業來說影響很大。他估計，流浮山一帶靠蝦、蟹、蠔「搵食」的大型入口商將首當其衝。「香港過千個海產入口、批發及零售商的生意也會受影響，相信修例後，多於一半的業界要結業收場。」他解釋，業界從來難以掌握海產的重金屬含量，一般都是倚靠產地提供食品安全的資料。因此本港業界角色被動，難以變招。



除海產外，新建議下，蔬菜的含鉛上限將收窄至每公斤零點一至零點三毫克、瓜果類蔬菜為零點○五毫克、水果為零點一毫克。入口蔬菜批發商會會長袁昌坦言，蔬菜業界包括來貨商均缺乏蔬果含鉛量的概念，亦不會自行為蔬果進行檢測，新建議迫使過往無檢查蔬果成份，一直能順利做生意的商戶須重新檢驗產品，增加經營成本，進口商未必肯配合香港的新標準。



他坦言，本港現時八成蔬果均由內地進口，價格也由內地控制，內地蔬果商一旦發現無法通過港府檢測，便須經過自行篩選，才將合規格的「靚貨」賣到本港，估計部份內地商戶會因此卻步，減少對港供貨。至於繼續做港人生意的內地批發商，他認為其行政和驗測成本將增加兩三成，在缺乏市場競爭下，內地商家勢將成本轉嫁到港商身上。



進口產品增檢驗程序 成本大增



香港仔漁業海鮮商會主席、南區區議員陳富明擔心，在檢測食物重金屬的程序上，有機會出現執行困難。「如由內地進口香港的魚類，應該在甚麼階段檢驗其重金屬含量呢？無可能在指定的漁市場進行有關檢測，因會拖慢整個批發及零售程序，加上魚類海產來自四方八面，且經不同進口商，難以集中在指定地方驗重金屬含量。」他建議港府與食物出口國家及地方配合，進行源頭檢測，「就如在產地及衞生證明書上，要求增加重金屬含量的資料，但此做法隨時減低他們供貨到港的意欲。」



袁昌亦認同，內地現時每日都有超過二百車次蔬菜來港，政府難以每輛車都檢查貨品品質，「只能在十輛車中，抽其中十件產品來驗，大部份菜達到甚麼品質其實好難知。」