﻿兩周三宗同類火警 抽濕變燒屋 三母女幾喪命

黃大仙下邨一個單位昨天凌晨發生火警，屋內抽濕機疑通宵開着發生短路，燃着屋內雜物。濃煙嗆醒女戶主及其兩名女兒，三人分別因吸入濃煙不適及輕微燒傷，獲送院治理。這是兩周內第三宗涉及通宵開着抽濕機的火警。



火警現場為黃大仙下邨龍澤樓十二樓一個單位，六十歲陳姓女戶主與姓李丈夫育有兩名女兒（二十九及二十四歲），四人同住上址。昨天凌晨二時許，男戶主外出上班，妻子及兩名女兒正在家中睡覺。其間，客廳一台抽濕機突然起火，未幾燒著旁邊的雜物，頓時冒出大量濃煙。女戶主及女兒睡夢中被煙嗆醒，初時尚欲自行滅火但不果，無奈離家逃生。一名二十三歲黃姓街坊見單位冒出濃煙，遂報警求助。



消防疑電器短路



未幾消防接報趕到現場，協助疏散約六十名居民至安全位置，出動一條喉及一隊煙帽隊灌救，約二十分鐘後將火撲滅。涉事女戶主及兩名女兒吸入濃煙不適，手肘及腳部亦分別輕微燒傷，她們稍後由救護車送往伊利沙伯醫院治理，目前情況穩定。消防初步調查，相信起火原因是抽濕機短路，事件沒有可疑。



洋妞月初遇同類火劫命危



這次已是本港兩周第三宗涉及通宵開着抽濕機的火警。上周二凌晨，八號風球正懸掛，土瓜灣翔龍灣一個單位疑因抽濕機短路起火，約二百名居民冒風雨疏散，幸無人受傷。本月六日凌晨，中環伊利近街萬城閣一個單位疑因抽濕機短路起火，一名外籍女住客吸入過量濃煙送院，情況危殆。



港九電器工程電業器材職工會會長溫冠新指出，抽濕機起火大多涉及隔塵網或出風口被雜物阻塞。他建議，市民啟動抽濕機前應先清洗隔塵網、檢查電線及電掣有否損壞，更須確保抽濕機運作時出風口暢通。抽濕機避免跟其他電器共用拖板，亦不宜連續使用十小時以上。