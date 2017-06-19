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﻿永安中心護牆板與倫敦火劫物料同

2017-06-19 列印
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　　英國倫敦格倫菲爾大廈沖天火事件，有指起火原因是大廈的隔熱板為易燃物料，加上與外牆之間的空隙引致「煙囪效應」有關。早前有報道指，上環永安中心使用的護牆板物料，與格倫菲爾大廈隔熱板物質相同。永安公司董事會昨發表聲明，稱經過初步檢察相關圖則後，確認永安中心使用的部份護牆板物料，與格倫菲爾大廈隔熱板使用的物料似乎相同。

　　但董事會強調，仍需進行深入查察工作，評估永安中心護牆板的安裝方法。據初步資料顯示，兩者的建築方法有重大相異之處，是以永安中心十分可能較格倫菲爾大廈具較低的火警風險。永安公司亦沒有收到任何有關護牆板不符合防火或建築守則的命令，強調永安中心已妥善安裝符合現行消防規例的自動滅火系統，樓宇亦有執行定期稽查，以及舉行年度火警演習。
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