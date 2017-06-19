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﻿「頭條Jetso」App送負離子直立式風扇

2017-06-19 列印
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          熱辣辣嘅夏天，喺屋企長期開住冷氣都唔係辦法，想有陣陣涼風又想同時改善室內嘅空氣質素？「頭條Jetso」App家陣送緊Smartech Ionic Touch負離子直立式風扇，涼浸浸嘅同時，空氣都可以清新啲。Smartech Ionic Touch有負離子空氣淨化功能，為你送出涼風嘅同時，亦令你屋企空氣更乾淨！有時望到風扇上面積住厚厚嘅塵都幾麻煩，Ionic Touch嘅前蓋容易拆除，想清潔話都無咁易！佢備有三段風速調校、八十度搖擺送風，仲有長達七小時時間設定，唔使怕出門口唔記得熄，夠晒智能環保。

　　住喺寸金尺土嘅香港，佢亦都滿足到大家慳位嘅需要，底座只有二十五厘米，但就有差唔多成米高，纖瘦嘅身形一啲都唔阻定！Ionic Touch仲附設遙控，啱晒坐咗落沙發就唔想再郁嘅朋友呀！O依家喺「頭條Jetso」App只要答中簡單問題，就有機會獲得Smartech Ionic Touch負離子直立式風扇一部，價值一千零九十八元，名額四十六名，遊戲玩到今個月二十三日，仲唔即刻入「頭條Jetso」App參加！
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