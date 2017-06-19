﻿團體促食署撤控紙皮婆婆

食環署早前以「無牌販賣」為由，檢控以一元售賣紙皮的朱婆婆，引來各界炮轟。三十名市民昨到中西區食環署辦事處外抗議，不滿署方做法，又在辦事處門外貼上多塊紙皮，要求署方撤銷檢控。



約三十名市民昨手持約四十塊紙皮到中西區辦事處抗議，紙皮上寫着「食環冷血」、「欺侮弱小」等標語，並將之貼在辦事處門外，聲言要讓署方知悉「執紙皮」的辛酸，並要求署方撤銷朱婆婆的告票，及歸還其被充公的手推車。



行動發起人之一的區立行表示，行動目的是要當局理解低下階層執紙皮的疾苦，指平日市民在街上交收不會構成「無牌販賣」，但署方竟檢控一個身上只有三十四元的老婆婆，更沒收其生財工具，做法「形同謀殺」。他又呼籲市民在本周三到東區裁判法院聲援朱婆婆。