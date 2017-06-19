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﻿徐立之抨新學制 令大學生水平跌

2017-06-19 列印
　　新高中「三三四」學制推行八年，一直備受爭議。港大前校長、港科院創院院長徐立之昨指，在新學制下，愈來愈少學生選修數理科目，且選科日趨單一，令大學生整體水平下降，認為政府應盡快檢討有關制度。

　　徐立之昨在電台節目指，新學制容許學生自由選科，致愈來愈少學生選擇附加數學、科學等選修科目，直接影響本港的創科人才，令人擔憂。

　　他又指，現時「三三二二」的最低入讀大學要求，令學生只「專攻」中、英、數、通識四項核心科目，忽略其他專業學科，促使大學生的整體水平下降，認為政府是時候進行改革，為新高中課程回復競爭力，但強調自己並非想推翻中學文憑試。

　　他又呼籲家長不應太功利，讓子女隨波逐流選擇目前「正蓬勃」的產業，如金融、服務業等，反而應多鼓勵他們按自身的興趣走。
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