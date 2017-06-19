﻿藝術家爸爸 女兒快樂優先

小朋友總是臉帶笑容？既是，也不是！在藝術家黃偉漢（Michael）的眼中，未出生的孩子已鋪路入名校，尚未入學的兩歲幼兒，已忙於學習，香港孩子並非全然快樂。身為爸爸的Michael跟太太Sophia均崇尚自然的成長及教育方式，寧願承受旁人的指指點點，堅持不催谷、不責罵，更視證書和文憑為非必需品，一切以女兒的快樂為大前提。



文：黃慧心



從事IT行業十多年的Michael，近年漸漸轉投藝術創作，重拾畫筆的原因之一，是為了有更多時間陪伴家人，尤其是伴隨患有地中海貧血的女兒成長。一直以來，他都有繪畫人像，悅悅出生後，順理成章成為父親的御用模特兒，後來經Sophia提議，開始畫其他小朋友，最終成就了《麻煩的兩歲》個人畫展。在舉行畫展前，他更有四幅作品在日本展出。



天賜的禮物 最緊要開心



「她（女兒）是天賜給我們的，所以不會強求她入讀名校、逼她學習。當然，如果她說要入名校、學小提琴，我們沒有問題，最重要是她快樂。在她這個年紀，最重要是快樂。」夫婦倆為女兒取名為黃悅，就是希望她可以開心、簡單，背後原因與她的病有關。



Michael表示，當初Sophia意外懷孕後，才告知太太自己有隱性地中海貧血，想不到太太也是隱性地貧患者。父母均有隱性地貧基因，下一代很大機會患上嚴重地貧，胎兒甚至可能夭折。Sophia懷着忐忑不安的心情進行抽羊水檢查， Michael不諱言，若問題嚴重，會選擇終止懷孕。一個月後，檢測結果出爐，胎兒是隱性及中型地貧，即介乎中型與重型之間的隱性地貧患者。二人聞所未聞，連產科醫生也不清楚胎兒以至嬰兒出生後的健康狀況，「即係點？醫生也說不上。」



夫婦二人懷着「即係點」的迷惘與慌亂求診，終獲一名血液專科醫生派定心丸，對方接觸過這類個案，大部份嬰兒出生後的地貧症狀輕微。悅悅出生後，健康沒有大礙，現時只是輕微貧血，須定期到醫院覆診，對日常生活並無影響，精靈活潑。Michael坦言：「她可說是上天賜給我們的禮物，所以我只要她開開心心便可。」



不逼迫強求 發展不設限



女兒平安出生、健康成長，對於Michael和Sophia而言，意義重大，感受特別深。「我十分慶幸女兒可以出生，所以很多事也沒有所謂，只主張由她開心發展。她想爬地，只要不是太髒，沒有危險，便任由她爬。」在訪問期間，Michael正在畫展場地打點、布置，悅悅對於枱上的工具甚有興趣，不時拿來把玩一番，弄得手指髒兮兮。轉眼間，她把筆袋當作火車，又跪又趴在地上玩，Sophia跟Michael很多時只是靜靜留意着她，偶爾才會開腔提醒。 笑開懷背後 遭冷言譏諷「或許很多人覺得我們很懶、不會教女，但我們背後有多少辛酸，大家不知道。」



本文錄自第372期《親子王》周刊