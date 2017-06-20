﻿群情洶湧 食環褪軚 紙皮婆婆獲撤控

食環署以「無牌販賣」及「阻街」為由，檢控一名以一元向外傭售賣紙皮的七十五歲朱婆婆，引來市民聲討及抗議。民情洶湧之下，食環署昨天宣佈撤銷有關檢控，朱婆婆現身感謝市民和各界的支持和幫忙，令公義得以彰顯。



食環署昨天傍晚六時左右宣佈，署方人員本月十一日向一名在中區涉嫌無牌販賣及對公眾地方造成阻礙的婆婆作出拘捕及檢控，在徵詢律政司意見後，包括考慮到涉事人背景，署方決定撤銷有關檢控。食環署強調，對於無牌販賣活動，署方會採取適當執法行動，以保持環境衞生，並保障公眾在主要通道及無牌小販黑點等地方，免受非法擺賣活動的滋擾。



今領回手推車及30元保金



朱婆婆昨晚在東區區議員黎志強協助下會見傳媒，她指自己昨天下午約四、五時接到食環署來電，她當時正身處中環跟義務律師商量出庭事務。收到電話一刻，她稱十分害怕：「以為佢又搵我麻煩！」當得悉獲撤銷檢控時，她才鬆一口氣。她收到律政司寄來的撤銷控罪聲明書，今天下午可到警署取回被充公的手推車及三十元擔保費。



免罰已滿足 不需額外援助



談起事件，朱婆婆仍然十分勞氣。她指自己執紙皮幾年，第一次遭到食環署檢控，事件令她茶飯不思，不能進睡，她感到不甘心及太不公平：「因為一蚊，又罰阻街，又罰販賣！」



她認為，食環署應視乎情況執法：「該捉就捉，真係阻街嗰啲又唔理。」她又指，自己若無傳媒關注，就沒有公平和人情。



家住柴灣的朱婆婆昨天多次感謝傳媒、黎議員和義務律師的幫忙，令公義得以彰顯，又多謝大眾關心。她對不再被控和不須罰錢感到滿足，她亦不需外界額外援助。公民黨成員、東區區議員黎志強表示，市民的熱心關注，能令弱勢人士得到幫助。



公民黨十多名成員昨天上午到食環署總部抗議，並將請願信及在網上收集到的一萬四千個市民簽名交予署方代表。



高永文：食環署有執法責任



食衞局局長高永文表示，食環署人員有執法的責任，前線員工有一定壓力，局方及食環署會檢討指引，協助他們執法時令公眾看到是情理兼備。對於是否應道歉，高永文沒有回應。