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﻿換心工程師最快下周出院

2017-06-20 列印
■謙仔以輔助器維生282日。
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　　早前曾公開求心的五十歲工程師單志華亦於上月八日成功換心，現正進行康復治療。葛量洪醫院心臟內科部門主管范瑜茵指，單志華去年十月出現休克和急性心肌梗塞，「通波仔」後情況未如理想，須植入外置人工左心室輔助器，其後被列為輪候換心手術的優先病人，但病情不斷惡化，多次出現腦出血及左邊身中風，醫護人員半年內為他更換六條心血泵，以維持輔助器功能。范瑜茵又指，單志華術後未再出現腦出血或其他併發症，進度理想，已可下牀，預計最快下周可出院。
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