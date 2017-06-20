﻿港龍職員誤放逃生梯 訪港航班延句鐘

國泰港龍一班由浙江杭州飛往香港的KA627航班（見圖），原定昨早十一時許起飛，但在乘客上機前，於杭州蕭山國際機場因有工作人員誤放逃生滑梯，令航班延誤一小時。國泰港龍航空公司為航班延誤給乘客帶來不便深表歉意，同時會向相關部門了解詳情，作進一步調查和跟進。



事件由涉事航班上一名陳姓乘客率先於昨早在網上發文爆料指，航班起飛前突然收到通知，因航班滑梯出了問題，而他的座位剛好在滑梯旁，包括他在內同一排的乘客都被要求更換航班，如更換航班可獲四百元人民幣賠償。由於港龍提供作更換的航班最早於昨午三時半起飛，但陳有急事來港，不接受轉機安排，故不獲有關賠償，而他臨時轉飛深圳後，再由深圳轉乘巴士來港，這程巴士則由港龍安排。