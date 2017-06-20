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﻿裝修逾期涉違商品例拘東主

2017-06-20 列印
　　海關早前接獲市民投訴，指去年光顧一間裝修公司，雙方簽妥合約及戶主支付了逾三十萬元裝修費後，有關公司至今仍未完工。戶主早前向海關求助，關員經調查後，昨午以涉嫌違反《商品說明條例》，拘捕涉事裝修公司的男負責人。

　　據悉，涉事單位在元朗朗屏邨，男戶主去年底為全屋裝修，去年十二月光顧一間位於屯門石排頭路偉昌工業中心的裝修公司，當時要求對方在本年三月二日或之前需完成裝修工程，並支付了約三十二萬元的裝修費及簽定合約。惟至合約期屆滿，工程仍未完成，男戶主遂於今年四月向海關投訴。
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