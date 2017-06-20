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﻿俄漢偷喇叭 逃跑跳橋傷

2017-06-20 列印
■俄籍疑犯跳下天橋後手腳受傷倒地不起。
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        一名外籍男子，昨日在柴灣一間電腦店偷走一隻喇叭逃走，職員發現喝止及尾隨追約三百米，在一條行人天橋將疑人截獲報警。其間疑犯突然發難跨過鐵欄跳落四米高天橋，當場倒地受傷。警員到場將其拘捕及送院治療，並起回贓物。

        被捕男子二十九歲，據悉為俄羅斯籍。昨午約一時，他進入興華一邨的興華廣場一間電腦店，徘徊後從貨架上取走一隻藍牙喇叭，但離開時未有付款。三十九歲姓鄭職員發現喝止及尾隨追出，疑人見事敗加速逃跑，但逃了約三百米至一條行人天橋，被職員截獲及報警。

　　但警員到場前，俄籍疑犯突然發難跨過天橋鐵欄，冒險從四米高天橋跳到路面逃走，惜手腳受傷倒地不起。職員隨即落天橋視察疑人傷勢，警員接報迅即趕至，召救護員到場。傷者由救護員包紮後獲送院，治療後情況嚴重；警員調查後以涉嫌盜竊將其拘捕。案中電腦店幸保不失。
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