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﻿美股中段升113點

2017-06-20 列印
　　美國股市本周首個交易日大幅向好，杜指中段報二一四九八點，升一百一十三點；納指則報六二二六點，升七十四點。滙控美國預託證券價格中段見六十八點九一港元，升零點○一港元；中移動美國預託證券價格則見八十四點三四港元，升零點二九港元。紐約期金中段報每盎司一千二百四十六點七美元，跌七點三美元；紐約期油則報每桶四十四點三八美元，跌零點三六美元。
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