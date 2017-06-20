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﻿公院急症室加價 求診人數跌7%

2017-06-20 列印
　　公立醫院急症室收費前日加價至一百八十元，醫管局行政總裁梁栢賢昨天到伊利沙伯醫院急症室巡視，他指剛過去的周日，全港急症室求診人數為五千七百八十九人，比較兩個星期前的周日平均約六千一百人，下跌約百分之七，但實際影響仍有待觀察。

　　他指出，醫管局本年度會增加四萬多個普通科門診名額，以紓緩急症室壓力。
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