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﻿小狗亂闖紅隧「慌失失」

2017-06-20 列印
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　　一名姓陳網民上周五在facebook群組「貼地狗狗鎮」上傳一段「車cam片」，地點相信為紅磡海底隧道。片中但見一隻啡毛小狗不知是遭遺棄還是百厭走失，跑入隧道內慌張奔走，其間多輛汽車駛過時，司機見狀均減速收慢及閃避，險象環生（見圖）。小狗最後被漁護署捉走。

　　發帖者隨後指，狗狗身上帶有晶片，已交漁護署跟進，但恐牠無人認領會遭人道毀滅，呼籲熱心網民幫忙找尋主人。

　　漁農署昨回覆本報查詢，指有關狗隻現被安置在九龍動物管理中心，目前情況良好。署方仍在聯絡狗主，如狗隻無人認領及被評定為不適合供人領養，以及沒有團體表示能安排領養，才會被人道毀滅處理。
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