﻿牙籤弩 射入肉 家長憂小童盲眼

袖珍弩玩具隨時重創小朋友，震驚中港澳父母。近日大批家長在網上熱議一種內地生產玩具「牙籤弩」，有影片顯示發射出來的牙籤可以射穿石膏板，不少家長憂心子女誤玩會射盲眼。本報記者昨早至下午三時許仍發現淘寶網、天貓網及京東商城有「牙籤弩」發售，惟至傍晚該類商品突然全部下架。內地傳媒報道，公安收到大批家長投訴，勒令「牙籤弩」全線下架。



本港多個家長WhatsApp群組這兩天瘋傳一段訊息，一種名為「牙籤弩」的玩具在中小學生之間流行。「其威力巨大，竟能射入石膏板……一旦射到孩子的身上，一時的傷，一世的殤」訊息呼籲，家長多加關注，讓子女認識該玩具的危險性。



盧覺強：射速每小時百公里



該種牙籤弩玩具，近日在內地中小學生之間極為盛行，其外型如同迷你弩，以木或金屬製成，大小如半隻手掌，殺傷力卻不容小覷。YouTube多段影片顯示，由弩射出的牙籤可刺穿電腦椅背後的塑膠，甚至兩塊合共約四厘米厚的硬紙板。



理工大學機械工程學系前工程師盧覺強看畢相關影片，他估計由弩發射的牙籤射速達每小時八十至一百公里。他指該玩具十分危險，足以射穿人類的皮膚，如射到眼睛，或造成永久性失明。如將牙籤換作鐵釘等利器，殺傷力更大。



澳門司警列為武器



記者昨早至下午三時許仍可在內地的網購平台搜尋到「迷你小弓箭」、「迷你玩具弓箭」及「牙籤弩」，惟其後再在各網站搜尋相關產品，該類玩具已下架。有內地傳媒報道，「牙籤弩」引起多地家長極大迴響，要求當局將該類危險產品全線下架。內地警方採取大規模行動，突擊搜查市內多間商店，盡數沒收「牙籤弩」。澳門司警特意發通告，呼籲家長及學校制止小孩購買該種「武器」，警告市民以有關玩具傷人或觸犯刑法。



本港津貼小學議會主席張勇邦校長表示，昨日收到有關「牙籤弩」的訊息，他指小學的規管較嚴謹，一般禁止學生帶任何危險玩具或利器上學。他強調學校會高度關注有關情況，但家長不必過份恐慌，應從教導子女下手。海關昨天回覆查詢，稱會了解事件，如有需要會採取適當執法行動。