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﻿三施政重點 房屋教育擴產業

2017-06-21 列印
　　候任特首林鄭月娥接受新華社訪問時表示，新一屆政府的施政重點，將會從三個方面加大工作力度，包括解決置業難的問題、培養人才，以及令香港的經濟結構更多元化。

　　林鄭月娥指出，當選香港特別行政區第五任行政長官後，深感任重道遠，未來五年，她會利用自己過去作為官員的經驗，以及在選舉時提出的理念，讓香港成為國家一個非常有朝氣的特別行政區，同時為香港市民提供一個非常有滿足感的生活地方。

要讓市民有滿足感

　　她表明，新一屆政府會優先在三方面，加大工作力度，首要的是土地房屋政策，解決香港樓價高、置業難的問題；二是教育，會投放更多資源培養出足夠人才，支撐香港的未來發展；三是讓香港的經濟結構更加多元化，鞏固和提升傳統產業，開拓創新科技產業和創意產業。
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