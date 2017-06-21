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﻿網售電子煙產品 青年被捕

2017-06-21 列印
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　　衛生署早前接獲市民報案，指有人透過社交網站，出售可供電子煙用的含尼古丁成份的液體產品，包括「JAM MONSTER」、「NINJA MAN」及「Crush FRUITS」。衛生署聯同警方調查後，昨日在黃大仙區拘捕一名二十二歲青年，他涉嫌非法售賣第一部毒藥及未經註冊藥劑製品。

　　衛生署呼籲購買了有關產品的市民，應立即停止使用；將產品交予署方藥物辦公室銷毀。據根法例，非法售賣或管有第一部毒藥及未經註冊藥劑製品，每項罪行最高可罰款十萬元及監禁兩年。
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