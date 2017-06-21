﻿DR被告廣州學師 回港即推售CIK療程

DR醫學美容集團一名女顧客疑接受「美容針」療程後死亡，集團創辦人、技術員及醫生被控一項誤殺罪，案件昨在高等法院續審。控方在開案陳詞「踢爆」被告將醫學療程包裝成保健產品，直斥被告擁有專業知識，明知療程存在風險，卻在廣州學師兩日後即回港推售，形容是「恐怖事件」，最終令事主付上沉重代價。



三名被告為六十二歲的DR集團擁有人及實際控制人周向榮（見圖）、負責配製CIK療程產品的三十二歲陳冠忠及三十五歲註冊醫生麥允齡。



控方：知道自己在做甚麼？



代表控方的資深大律師梁偉文指，四十六歲死者陳宛琳於一二年二月廿九日以五萬九千五百元購買CIK療程（細胞因子誘導殺手細胞／應用免疫治療），並分別於五月及六月進行首次抽血及重新注入血液製品，約半個月後再以五萬九千一百元購買第二次療程，並於九月進行第二次抽血，另有兩名女士於同日進行抽血。



三人於十月三日均由麥允齡重新注入血液製品，控方指DR職員將血液製品透過港鐵、公司司機及的士，由科學園實驗室運送到銅鑼灣美容中心。三人於注射後身體均嚴重受損，陳在當晚感到不適，延至同月十日因瀰漫性血管內凝血死亡。



控方指，三名被告於一二年二月七日在廣州軍區廣州總醫院的細胞生物治療與研究中心學習CIK療程，有關療程是作治療癌症之用，本港從未使用該療程，但三人翌日返港後便在港推出療程，同月十四日成功出售。



三人曾安排兩職員進行測試，控方質疑「根本不客觀和不科學，更是有偏頗」，而只做兩個測試就推出產品，顯示他們「十分無知」。控方又質疑，由前往廣州學習、推廣銷售，到抽血和進行注射，只是用了兩個月，反問「究竟他們是否知道自己在做甚麼？」