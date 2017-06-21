 Advertisement
  • 2017年6月21日 星期三
  • 26º
  • 96%
熱門： Celine執紙皮李嘉誠王傑恐襲

日報新聞 > 港聞

﻿銀行公會「餸」暖 萬人受惠

2017-06-21 列印
Previous Next

　　銀行公會與社會企業「煮餸易CookEasy」合作，推出「餸」暖關愛社區計劃。公會將在七月至十二月期間，聘用殘疾人士製作餸菜包，再由公會義工、青少年及婦女義工送給獨居長者及低收入家庭，共涵蓋七個地區包括天水圍、屯門、葵青、深水埗、荃灣、大角咀及港島南，預計逾一萬人次受惠。

　　有關計劃是慶祝香港特別行政區成立二十周年活動其中之一。政務司司長張建宗表示，希望透過計劃為殘疾人士提供更多工作機會。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd